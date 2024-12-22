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«Зенит» заинтересован в подписании двух игроков из чемпионата Бразилии

Дата публикации: 22-12-2024

В «Зените» рассматривают вариант с подписанием двух футболистов, представлявших бразильскую Серию А. Речь идет о Джефферсоне Саварино из «Ботафого» и Родриго Несторе, защищающем цвета «Сан-Паулу». Информацию со ссылкой на агента Андре Кьюри опубликовал ресурс «Sport24».

Оба игрока могут перебраться в Россию уже в январе. Кьюри не исключает подобного развития событий.

На счету Нестора в текущем сезоне 38 встреч в футболке «Сан-Паулу» (1 забитый мяч). Рыночный ценник на 24-летнего бразильца равняется 8 млн евро (Transfermarkt.de). Контракт с хавбеком истекает в 2028 году.

Саварино принял участие в 55 матчах «Ботафого» (14 забитых мячей, 13 ассистов). Стоимость игрока равняется € 9 млн. Соглашение с 28-летним венесуэльцем рассчитано до 2026 года.

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