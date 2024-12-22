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«Ювентус» рассматривает полузащитника «Реала» в качестве замены Артуру

Дата публикации: 22-12-2024

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Экремом Конуром, «Ювентус» заинтересован в подписании Даниеля Себальоса, представляющего «Реал». В футболисте «сливочных» в Турине видят потенциального сменщика для Артура Мело.

Среди других претендентов на 28-летнего хавбека значатся «Бетис», «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

Себальос – выпускник «Бетиса». В «Реал» он перебрался в 2017 году за 16,5 млн евро.

В сезоне 2024/2025 полузащитник выходил на поле в футболке мадридской команды в 14 играх (без результативных действий).

Срок действия контракта Себальоса с «Реалом» ограничен летом 2027 года. Ориентировочный ценник на испанца составляет 4 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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