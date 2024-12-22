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«ПСЖ» готов заплатить 60 млн евро, чтобы подписать Нико Уильямса

Дата публикации: 22-12-2024

«ПСЖ» проявляет предметный интерес к Нико Уильямсу. Парижане готовы выделить на трансфер вингера «Атлетика» 60 000 000 евро, прописанные в его контракте в качестве отступных. Информацией поделился ресурс «Estadio Deportivo».

На подписании футболиста настаивает Луис Энрике, возглавляющий «красно-синих», поскольку ему так и не удалось найти полноценную замену Килиану Мбаппе, который летом 2024 года покинул команду. Сам Уильямс пока не планирует уходить из «Атлетика» и намерен отвечать отказом на поступающие ему предложения.

В этом сезоне в активе 22-летнего вингера 23 встречи за «басков» (2 забитых мяча, 5 голевых пасов). Его соглашение с «Атлетиком» действует до середины 2027 года.

Transfermarkt.de оценивает Уильямса в 70 миллионов евро (согласно «Трансфермаркт»).

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