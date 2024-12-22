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«Краснодар» предложил «Гремио» 6 млн долларов за покупку хавбека, но получил отказ

Дата публикации: 22-12-2024

«RTI Esporte» пишет о провале переговоров между «Краснодаром» и «Гремио» по переходу Франко Кристальдо. Бразильцы отказались от предложения «быков», которые готовы были отдать за 80-процентную долю прав на игрока 6 млн долларов. Сделка также предполагала наличие бонусных выплат в 1,5 млн долларов.

Переговоры между клубами прошли 20-го декабря, но согласовать трансфер не удалось.

Состав «Гремио» Кристальдо пополнил в 2023 году, перебравшись из «Уракана». Сумма трансфера составила 4 млн евро. Трудовой договор 28-летнего атакующего полузащитника с «Гремио» истекает в декабре 2026 года.

В текущем сезоне Кристальдо провел за бразильскую команду 59 игр, в которых стал автором 13 забитых мячей и 5 голевых пасов.

Ориентировочная стоимость хавбека равняется 10 млн евро (Transfermarkt.de).

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