«Краснодар» предложил «Гремио» 6 млн долларов за покупку хавбека, но получил отказ

Дата публикации: 22-12-2024

«RTI Esporte» пишет о провале переговоров между «Краснодаром» и «Гремио» по переходу Франко Кристальдо. Бразильцы отказались от предложения «быков», которые готовы были отдать за 80-процентную долю прав на игрока 6 млн долларов. Сделка также предполагала наличие бонусных выплат в 1,5 млн долларов.



Переговоры между клубами прошли 20-го декабря, но согласовать трансфер не удалось.



Состав «Гремио» Кристальдо пополнил в 2023 году, перебравшись из «Уракана». Сумма трансфера составила 4 млн евро. Трудовой договор 28-летнего атакующего полузащитника с «Гремио» истекает в декабре 2026 года.



В текущем сезоне Кристальдо провел за бразильскую команду 59 игр, в которых стал автором 13 забитых мячей и 5 голевых пасов.



Ориентировочная стоимость хавбека равняется 10 млн евро (Transfermarkt.de).