Защитник «Динамо» Бальбуэна может перейти в «Васко да Гама»

Дата публикации: 22-12-2024

По данным журналиста Вана Бойсена, карьера Фабиана Бальбуэны, права на которого принадлежат «Динамо», может продолжиться в Бразилии. Парагваец уже тренируется вместе с «Васко да Гама».



В настоящее время согласование перехода находится в начальной фазе. На подписании Бальбуэны настаивает Фабио Карилль, возглавляющий бразильскую команду. Примечательно, что ранее ряд источников сообщали о возможной покупке «Васко да Гама» россиянином Дмитрием Рыболовлевым.



В сезоне 2024/2025 в активе парагвайца 15 поединков за «Динамо» (1 забитый мяч, 2 результативные передачи). Соглашение с Бальбуэной истекает ближайшим летом.



Эксперты «Transfermarkt» оценивает 33-летнего защитника в 2,8 млн евро.