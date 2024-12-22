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Защитник «Динамо» Бальбуэна может перейти в «Васко да Гама»

Дата публикации: 22-12-2024

По данным журналиста Вана Бойсена, карьера Фабиана Бальбуэны, права на которого принадлежат «Динамо», может продолжиться в Бразилии. Парагваец уже тренируется вместе с «Васко да Гама».

В настоящее время согласование перехода находится в начальной фазе. На подписании Бальбуэны настаивает Фабио Карилль, возглавляющий бразильскую команду. Примечательно, что ранее ряд источников сообщали о возможной покупке «Васко да Гама» россиянином Дмитрием Рыболовлевым.

В сезоне 2024/2025 в активе парагвайца 15 поединков за «Динамо» (1 забитый мяч, 2 результативные передачи). Соглашение с Бальбуэной истекает ближайшим летом.

Эксперты «Transfermarkt» оценивает 33-летнего защитника в 2,8 млн евро.

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