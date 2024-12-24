"Манчестер Сити" готов распродать половину состава

Дата публикации: 24-12-2024

Владельцы "Манчестер Сити" в ближайшие два трансферных окна планируют обновить половину основного состава команды.

По информации Daily Record, руководство хочет продать футболистов, которые не подходят Хосепу Гвардиоле, и взять на их место пять‑шесть новых игроков.

В последних 12 матчах во всех турнирах "Манчестер Сити" одержал одну победу. Гвардиола в ноябре подписал новый контракт с клубом на два года.

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Сити" занимает 6-е место, набрав 27 очков в 17 матчах.