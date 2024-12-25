"Наполи" хочет купить полузащитника "Ромы"

Дата публикации: 25-12-2024

"Наполи" намерен приобрести капитана "Ромы" Лоренцо Пеллегрини в январское трансферное окно.

Gazzetta dello Sport, Repubblica и Sky Sport Italia утверждают, что полузащитник сборной Италии является одной из целей главного тренера "Наполи" Антонио Конте.

Сезон-2024/25 складывается для Пеллегрини неудачно. Сперва он был обвинен некоторыми болельщиками в том, что способствовал увольнению Даниэле Де Росси с поста главного тренера "Ромы", а под руководством Клаудио Раньери и вовсе потерял место в стартовом составе "волков".