05:43 ()
Свернуть список

"Месси в США играет в деревенский футбол". Экс-игрок "Бока Хуниорс" раскритиковал аргентинца

Дата публикации: 25-12-2024

Бывший голкипер "Бока Хуниорс" Уго Орландо Гатти раскритиковал нападающего сборной Аргентины и "Интера Майами" Лионеля Месси.

"У меня нет неприязни к Месси, но он показывает детский футбол. Я наблюдал за ним в "Барселоне", где им все восторгались. Там была классная команда, которая играла на него. Он может поехать на ЧМ-2026, но тогда у Аргентины будет на одного футболиста меньше. Лео в США играет в деревенский футбол", — приводит слова Гатти Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне МЛС на счету Месси 25 матчей за "Интер Майами", в которых он забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close