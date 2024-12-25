"Месси в США играет в деревенский футбол". Экс-игрок "Бока Хуниорс" раскритиковал аргентинца

Дата публикации: 25-12-2024

Бывший голкипер "Бока Хуниорс" Уго Орландо Гатти раскритиковал нападающего сборной Аргентины и "Интера Майами" Лионеля Месси.

"У меня нет неприязни к Месси, но он показывает детский футбол. Я наблюдал за ним в "Барселоне", где им все восторгались. Там была классная команда, которая играла на него. Он может поехать на ЧМ-2026, но тогда у Аргентины будет на одного футболиста меньше. Лео в США играет в деревенский футбол", — приводит слова Гатти Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне МЛС на счету Месси 25 матчей за "Интер Майами", в которых он забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач.