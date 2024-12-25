"МЮ" до марта потерял полузащитника
Дата публикации: 25-12-2024
"Манчестер Юнайтед" до марта потерял полузащитника Мейсона Маунта из-за травмы.
Англичанин получил травму на 14-й минуте матча с "Манчестер Сити" (2:1) в 16-м туре АПЛ. Повреждение оказалось серьезным и, по информации talkSPORT, Маунт не вернется на поле до весны.
Ранее в текущем сезоне Маунт травмировался дважды, а в прошлой кампании хавбек пропустил три месяца из-за проблем с икроножной мышцей.
Кто из этих легенд забил больше 100 голов в РПЛ