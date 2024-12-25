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"МЮ" до марта потерял полузащитника

Дата публикации: 25-12-2024

"Манчестер Юнайтед" до марта потерял полузащитника Мейсона Маунта из-за травмы.

Англичанин получил травму на 14-й минуте матча с "Манчестер Сити" (2:1) в 16-м туре АПЛ. Повреждение оказалось серьезным и, по информации talkSPORT, Маунт не вернется на поле до весны.

Ранее в текущем сезоне Маунт травмировался дважды, а в прошлой кампании хавбек пропустил три месяца из-за проблем с икроножной мышцей.

Кто из этих легенд забил больше 100 голов в РПЛ

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