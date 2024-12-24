Де ла Фуэнте объявлен лучшим тренером сборных 2024 года по версии IFFHS

Дата публикации: 24-12-2024

63-летний главный тренер команды Испании Луис де ла Фуэнте объявлен лучшим тренером сборных в 2024 году по версии IFFHS.

Специалист набрал 274 очка. Он опередил Лионеля Скалони из сборной Аргентины (148) и рулевого сборной Франции Дидье Дешама (35).

В число номинантов вошли бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, Эмерс Фаэ (Кот-д'Ивуар), Юлиан Нагельсман (Германия), Нестор Лоренсо (Колумбия), Винченцо Монтелла (Турция), Вилли Саньоль (Грузия) и Марсело Бьелса (Уругвай).

В 2024 году сборная Испании стала чемпионом Европы.