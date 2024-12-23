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Бараха покинул пост главного тренера «Валенсии»

Дата публикации: 23-12-2024

«Валенсия» расторгла трудовой договор с Рубеном Барахой. Информация появилась на сайте испанской команды.

В клубе отметили огромный вклад, внесенный специалистом в достижения «Валенсии». Однако из-за неудовлетворительных результатов руководству команды пришлось завершить с ним сотрудничество.

У руля «оранжевых» Бараха находился с февраля прошлого года. В минувшем сезоне его подопечные финишировали на 9-й позиции в испанской Ла Лиге. В сезоне 2024/2025 «Валенсия» не показывает той игры, которой от нее ожидают. По завершении 17 туров в активе клуба значится всего 12 очков и 19-е место в чемпионате.

Цвета «Валенсии» как футболист Бараха защищал в 2000-2010 годах. Вместе с «летучими мышами» он выигрывал Ла Лигу, а также побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА.

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