Лемар покинет «Атлетико»

Дата публикации: 23-12-2024

«Diario AS» утверждает, что Тома Лемар уйдет из «Атлетико» в январе. Правда, случится это лишь в том случае, если он получит выгодное предложение. Состав «матрасников» француз пополнил летом 2018 года, перейдя из «Монако». Сумма сделки составила 72 млн евро.



В нынешней кампании полузащитник не так часто появляется на поле в составе «Атлетико». На счету 29-летнего француза всего 2 встречи за мадридцев (28 минут игрового времени), в которых он не отметился результативными действиями.



Ориентировочная стоимость Лемара – 7,5 млн евро (данные с интернет-ресурса Transfermarkt.de).



За сборную Франции хавбек дебютировал в 2016 году. Всего в его активе 27 матчей за национальную команду (4 забитых мяча).