«Фенербахче» следит за Рэшфордом

Дата публикации: 24-12-2024

Карьера Маркуса Рэшфорда может продолжиться в «Фенербахче», пишет «TEAMtalk».



Представители турецкой команды наблюдают за ситуацией с крайним нападающим, который в скором времени может покинуть «Олд Траффорд». Однако переговоры с агентами англичанина «Фенербахче» пока не начинал.



Рубен Аморим, недавно возглавивший «Манчестер Юнайтед», не рассчитывает на Рэшфорда. По его решению футболист не выходил в нескольких последних матчах «манкунианцев».



Рэшфорд является воспитанником «Юнайтед» и выступает за первую команду с 2016 года. Его соглашение с «красными дьяволами» действует до лета 2028 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 24 поединках, отметившись в них 7 голами и 3 ассистами.



Рыночная стоимость Рэшфорда – 55 млн евро («Transfermarkt»).