Назван трансферный бюджет дортмундской «Боруссии» на зиму

Дата публикации: 24-12-2024

В «Bild» появилась информация о зимнем трансферном бюджете «Боруссии» из Дортмунда. Руководство клуба готово потратить на новичков всего 15 млн евро. Приоритетом для дортмундцев будет поиск игрока в линию защиты.



«Лучшим вариантом для «Боруссии» будет футболист, схожий с Юлианом Рюэрсоном, который смог бы закрыть и правый, и левый фланг», - отмечает «Bild».



В случае осуществления доходных трансферов бюджет на покупки увеличится. Так, «шмели» могут расстаться с Дониэллом Маленом, на продаже которого клуб может неплохо заработать.



По итогам 15 туров «Боруссия» располагается на 6-м месте в таблице Бундеслиги (25 набранных очков). В ЛЧ подопечные Нури Шахина с 12 очками после 6 туров находятся на 9-й позиции в общей таблице.