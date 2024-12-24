ЦСКА построит тренировочную базу

Дата публикации: 24-12-2024

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Ивана Карпова, у ЦСКА в скором времени может появиться своя база для тренировок. В руководстве московской команды уже запланировали ее строительство. Объект предполагается разместить на озере Круглом, работы по его возведению должны завершиться до конца 2027 года.



На базе появятся стадион, оборудованный искусственным газоном и рассчитанный на 500 зрителей, а также 3 поля с натуральным газоном. Помимо этого, территория объекта включит в себя медицинский центр, зал для разминки и жилой корпус.



В сезоне 2024/2025 «армейцы», набравшие по итогам 18 туров 31 очко, располагаются на 6-й позиции в таблице РПЛ. Ближайшую игру ЦСКА проведет 1-го марта против «Зенита».