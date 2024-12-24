Агент: Зиеш не поедет играть в Россию

Дата публикации: 24-12-2024

Джордже Гарди, являющийся агентом Хакима Зиеша из «Галатасарая», дал комментарии на тему будущего хавбека. Ранее появилась информация, что марокканец хотел бы сменить команду в январе.



«Может ли состояться переход Зиеша в РПЛ? Нет, Хаким не планирует переезжать в Россию», - приводит слова Гарди журналист Анастасия Драгомир, представляющая издание «Sport24».



Недавно полузащитник подверг критике «Галатасарай». Марокканец заявил, что его не устраивает уровень тренера клуба, потому он хочет покинуть его в ближайшее время.



Трудовые отношения Зиеша со «львами» в силе до ближайшего лета. В этом сезоне в активе 31-летнего исполнителя 1 ассист в 11 встречах за стамбульскую команду.



Transfermarkt.de оценивает марокканца в 5 000 000 евро.