«Арсенал» нацелился на игрока Коло Муани

Дата публикации: 25-12-2024

Следующим клубом Рандаля Коло Муани может стать «Арсенал». По данным ресурса «The Standard», «пушкари» после травм Рахима Стерлинга и Букайо Саки экстренно ищут им замену. В клубе уверены, что нападающий «ПСЖ» усилит атакующий потенциал команды. Лондонцы рассчитывают завершить сделку по переходу Коло Муани в январе.



Ранее СМИ писали, что интерес к 26-летнему футболисту есть со стороны «МЮ» и «Ливерпуля».



Парижане выкупили права на Коло Муани у «Айнтрахта» летом прошлого года. Сумма трансфера составила 95 000 000 евро. Форвард подписал с «Пари Сен-Жермен» соглашение до 2028 года.



В 14 играх текущего сезона француз отметился 2 забитыми мячами и 1 ассистом. Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 30 млн евро.