Паредес решил остаться в «Роме», клуб может продлить контракт с аргентинцем

Дата публикации: 25-12-2024

Леандро Паредес остается в «Роме». Аргентинец принял такое решение из-за Клаудио Раньери, возглавляющего римскую команду. Трудовой договор с опорником может быть пролонгирован. Информацию в соцсети «X» разместил Николо Скира.



Текущий контракт игрока с «джаллоросси» действует до середины 2025 года. В сезоне 2024/2025 на счету 30-летнего хавбека 13 встреч в футболке «Ромы» (1 забитый мяч, 2 результативные передачи).



Ориентировочная стоимость Паредеса равняется 5 млн евро («Transfermarkt»).



Состав итальянского клуба Леандро пополнил в 2023 году, перебравшись из «ПСЖ». В различные периоды своей европейской карьеры аргентинец также защищал цвета «Эмполи», «Ювентуса», «Зенита» и «Кьево».