«ПСЖ» может подписать молодую звезду из «Астон Виллы»

Дата публикации: 25-12-2024

Действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к Джону Дурану, принадлежащему «Астон Вилле». По данным Экрема Конура, колумбиец значится в числе основных целей парижской команды на ближайшее трансферное окно.



В «ПСЖ» готовы расстаться с Рандалем Коло Муани, заменив его новым нападающим. Парижанам импонирует игра, демонстрируемая бомбардиром бирмингемцев в сезоне 2024/2025.



В «Астон Виллу» Дуран перебрался из «Чикаго». Его переход обошелся англичанам в 16,64 млн евро.



В текущем сезоне в активе 21-летнего Джона 12 забитых мячей в 25 встречах за «львов».



Трудовые отношения «Астон Виллы» с Дураном рассчитаны до июня 2030 года. Трансферный ценник на колумбийца составляет 40 млн евро (источник – Transfermarkt.de).