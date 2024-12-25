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«ПСЖ» может подписать молодую звезду из «Астон Виллы»

Дата публикации: 25-12-2024

Действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к Джону Дурану, принадлежащему «Астон Вилле». По данным Экрема Конура, колумбиец значится в числе основных целей парижской команды на ближайшее трансферное окно.

В «ПСЖ» готовы расстаться с Рандалем Коло Муани, заменив его новым нападающим. Парижанам импонирует игра, демонстрируемая бомбардиром бирмингемцев в сезоне 2024/2025.

В «Астон Виллу» Дуран перебрался из «Чикаго». Его переход обошелся англичанам в 16,64 млн евро.

В текущем сезоне в активе 21-летнего Джона 12 забитых мячей в 25 встречах за «львов».

Трудовые отношения «Астон Виллы» с Дураном рассчитаны до июня 2030 года. Трансферный ценник на колумбийца составляет 40 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

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