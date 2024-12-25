«Арсенал» отказался от Дьекереша
Дата публикации: 25-12-2024
«Арсенал» решил отказаться от трансфера Виктора Дьекереша, интерес к которому приписывают многим европейским клубам. Информацию со ссылкой на «CaughtOffside» опубликовало издание «Transfer News Live».
Права на Дьекереша принадлежат «Спортингу», за который центрфорвард выступает с лета 2023 года. Трудовой договор шведа с лиссабонской командой рассчитан до середины 2028 года.
Дьекереша выделяет высокая результативность. В сезоне 2024/25 в 26 встречах в футболке «львов» нападающий отметился 27 голами и 5 результативными передачами.
Ресурс Transfermarkt.de оценивает 26-летнего Виктора в € 75 млн.
За сборную Швеции Дьекереш провел 26 игр и забил в них 15 мячей.