«Арсенал» отказался от Дьекереша

Дата публикации: 25-12-2024

«Арсенал» решил отказаться от трансфера Виктора Дьекереша, интерес к которому приписывают многим европейским клубам. Информацию со ссылкой на «CaughtOffside» опубликовало издание «Transfer News Live».



Права на Дьекереша принадлежат «Спортингу», за который центрфорвард выступает с лета 2023 года. Трудовой договор шведа с лиссабонской командой рассчитан до середины 2028 года.



Дьекереша выделяет высокая результативность. В сезоне 2024/25 в 26 встречах в футболке «львов» нападающий отметился 27 голами и 5 результативными передачами.



Ресурс Transfermarkt.de оценивает 26-летнего Виктора в € 75 млн.



За сборную Швеции Дьекереш провел 26 игр и забил в них 15 мячей.