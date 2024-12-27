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Файзуллаев отреагировал на слухи о возможном переходе в «Монако»

Дата публикации: 27-12-2024

Аббос Файзуллаев, принадлежащий ЦСКА, рассказал «Sport24» о потенциальном трансфере в «Монако».

«Как только информация была опубликована, начались шутки со стороны Дивеева и Мусаева, а родители передали, что родные стали поздравлять их. Однако я всех успокоил – узнал обо всем из интернета. Информации о возможности стать игроком «Монако» у меня нет», - публикует слова полузащитника ресурс «Sport24».

Об интересе «монегасков» к Файзуллаеву в начале декабря сообщил «РБ Спорт». Утверждалось, что «красно-белые» готовы предложить за узбекского хавбека 15 млн евро.

Трудовые отношения Файзуллаева с ЦСКА истекают в 2026 году. В этом сезоне на его счету 23 матча за «армейцев» (3 гола, 6 ассистов). Transfermarkt.de оценивает Аббоса в 8 млн евро.

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