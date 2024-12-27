Александер-Арнольд отказался продлевать контракт с «Ливерпулем»

Дата публикации: 27-12-2024

Издание «Diario AS» информирует, что в планы Трента Александер-Арнольда не входит пролонгация соглашения с «Ливерпулем». Защитник отказался от нескольких предложений «мерсисайдцев», поскольку намерен стать игроком «Реала». Если ничего не изменится, то переход англичанина в мадридскую команду состоится.



Трент воспитывался в академии «Ливерпуля». За первую команду «красных» он выступает с 2016 года. Действующее соглашение с 26-летним футболистом истекает летом 2025 года, потому в следующем месяце он сможет начать переговоры с другими командами.



В нынешнем сезоне в активе Александер-Арнольда 21 встреча в составе «Ливерпуля», в которых он отдал 5 результативных пасов.



Ориентировочная стоимость англичанина равняется 75 000 000 евро («Transfermarkt»).