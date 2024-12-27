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«МЮ» следит за Ольмо

Дата публикации: 27-12-2024

«Манчестер Юнайтед» включил в список трансферных целей Дани Ольмо из «Барселоны», пишет «BBC Sport Manchester». Представители хавбека в настоящий момент прорабатывают вариант с возможным трансфером, находясь в Манчестере.

Ранее СМИ писали, что в случае, если каталонцам не удастся завершить регистрацию Ольмо на вторую часть сезона, то он может уйти из клуба бесплатно.

В «Барселону» атакующий полузащитник перебрался этим летом из «Лейпцига» за 55 млн евро. В сезоне-24/25 на счету испанца 15 матчей за «сине-гранатовых» (6 забитых мячей, 1 голевая передача).

Контракт Ольмо с командой Ханси Флика в силе до лета 2030 года. Рыночный ценник на игрока сборной Испании составляет 60 млн евро (Transfermarkt.de).

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