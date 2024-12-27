Криштиану Роналду - лучший игрок Ближнего Востока 2024 года

Дата публикации: 27-12-2024

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду получил премию Globe Soccer Awards как лучший игрок Ближнего Востока 2024 года. Португалец побеждает в этой номинации второй год подряд.

На награду также претендовали Сергей Милинкович-Савич ("Аль-Хиляль"), Рияд Марез ("Аль-Ахли"), Салем Аль-Давсари ("Аль-Хиляль"), Мурад Батна ("Аль-Фатех"), Каку ("Аль-Айн") и Суфьян Рахими ("Аль-Айн").

В 2024 году 39-летний Роналду забил 35 голов в 31 матче за "Аль-Наср". Он выступает за саудовский клуб с января 2023-го.