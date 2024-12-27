Жорже Мендеш: "Ламин Ямаль обязательно подпишет новый контракт с "Барсой"

Дата публикации: 27-12-2024

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника "Барселоны" Ламина Ямаля, рассказал о переговорах с клубом по поводу нового контракта игрока.

"Ламин Ямаль обязательно подпишет новый контракт с "Барсой". Ламин должен остаться в "Барселоне". Я не могу сказать, когда, но это обязательно произойдет. У него был феноменальный 2024 год, а для меня он стал лучшим игроком в мире в прошлом году в составе сборной Испании и "Барселоны", — приводит слова агента инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 17-летнего испанца с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

Ямаль в текущем сезоне сыграл за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 12 результативных передач.