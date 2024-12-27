«Ливерпуль» может приобрести де Йонга у «Барселоны» за 35 млн евро

Дата публикации: 27-12-2024

«Ливерпулю» интересен Френки де Йонг, выступающий в составе «Барселоны».



Сообщается, что зимой «мерсисайдцы» не планируют делать крупных приобретений, но по завершении сезона могут попытаться подписать хавбека. Каталонцы уже оповестили представителей «Ливерпуля», что готовы отдать нидерландца за 35 млн евро. Проблемой при оформлении трансфера может оказаться зарплата де Йонга. Чтобы перейти в стан английского гранда, ему необходимо будет снизить финансовые запросы.



Трудовые отношения де Йонга с «Барселоной» рассчитаны до июня 2026 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего игрока 13 встреч в футболке «сине-гранатовых» (1 забитый мяч, 1 ассист).



Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 45 млн евро.



Источник – «TEAMtalk».