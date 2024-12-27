«Реал» заинтересован в 19-летнем таланте из клуба АПЛ

Дата публикации: 27-12-2024

Следующим клубом Дина Хёйсена из «Борнмута» может стать «Реал». Об интересе «сливочных» к защитнику пишет издание «AS».



Скауты мадридцев давно отслеживают 19-летнего нидерландца. По их мнению, в последнее время футболист быстро прогрессирует и уже готов к переходу в «Реал». В «Борнмуте» согласны расстаться с Хёйсеном при наличии выгодного предложения.



Состав английской команды центрбек пополнил минувшим летом. «Вишни» выкупили права на него у «Ювентуса» за 15,2 млн евро.



В сезоне 2024/2025 Дин выходил на поле в 13 встречах, отличившись в них 2 раза.



Трудовой договор с Хёйсеном действует до 2030 года. Ориентировочная стоимость перспективного защитника равняется 18 млн евро («Transfermarkt»).