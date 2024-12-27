«Зенит» предложил «Расингу» 9 млн евро за Мартинеру

Дата публикации: 27-12-2024

«Зенит» рассчитывает оформить трансфер Гастона Мартирены. Петербуржцы уже направили предложение в размере 9 000 000 евро «Расингу», владеющему контрактом защитника. Информация появилась в аккаунте Сезара Луиса Мерло в социальной сети «Х».



Журналист отметил, что в договор будет включено условие, согласно которому «Зениту» придется заплатить аргентинской команде определенный процент в случае последующей продажи игрока.



Ранее сообщалось, что Мартирена интересен «Краснодару».



Цвета «Расинга» уругваец защищает с июля прошлого года. Его соглашение с клубом рассчитано до декабря 2027 года. В текущем сезоне в активе футболиста 38 поединков за «зелено-белых» (6 голов, 7 результативных пасов).



Transfermarkt.de оценивает 24-летнего Мартирену в € 5 млн.