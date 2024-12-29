«МЮ» проявляет интерес к защитнику «Милана»

Дата публикации: 29-12-2024

«TEAMtalk» информирует, что Фикайо Томори, принадлежащий «Милану», привлек внимание «Ман Юнайтед».



Рубен Аморим, возглавляющий «манкунианцев», одобрил подписание защитника «россонери», поскольку соглашения клуба с Виктором Линделефом и Гарри Магуайром истекают ближайшим летом. Следует отметить, что в 2023 году англичане уже прорабатывали вариант с подписанием Томори.



Действующий контракт центрдефа с «Миланом» заканчивается в 2027 году. В сезоне-24/25 Томори провел 15 встреч, не отметившись в них результативными действиями.



Ориентировочный ценник на 27-летнего защитника равняется 22 млн евро («Transfermarkt»).