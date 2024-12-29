Кьеза может сменить «Ливерпуль» на «Атлетико»

Дата публикации: 29-12-2024

«Атлетико» хочет взять в аренду Федерико Кьезу, выступающего за «Ливерпуль». Информацию в социальной сети «Х» разместил Экрем Конур. Аналогичный вариант также интересен «Интеру», «Наполи» и «Ювентусу».



Кьеза сменил команду прошедшим летом. До этого он защищал цвета «Ювентуса». В «Ливерпуле» у вингера пока не получается проявить себя. С момента перехода итальянец провел за «мерсисайдцев» всего 4 встречи (123 минуты игрового времени) и отдал 1 голевую передачу.



Трудовой договор Федерико с «Ливерпулем» действует до июня 2028 года. Рыночная стоимость Кьезы – 22 млн евро (по данным ресурса «Трансфермаркт»).



«Атлетико» после 18 туров лидирует в Ла Лиге, опережая идущий вторым «Реал» на 1 очко.