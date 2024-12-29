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«Реал» согласовал контракт с Александер-Арнольдом, вероятность его перехода – 90%»

Дата публикации: 29-12-2024

По данным издания «AS», «Реал» договорился с Трентом Александер-Арнольдом по условиям контракта.

На текущий момент вероятность переезда защитника «Ливерпуля» в Мадрид оценивается в 90%. Для завершения сделки необходима подпись футболиста в соглашении со «сливочными», но поставить ее он может не ранее 1-го января. Сам англичанин продолжает отказывать «красным» в продлении контракта, срок действия которого ограничен летом 2025 года.

Крайний защитник является воспитанником «Ливерпуля». В сезоне 2024/2025 Александер-Арнольд был задействован в 22 матчах во всех соревнованиях (5 результативных передач).

Трансферный ценник на 26-летнего Трента равняется 75 млн евро (Transfermarkt.de).

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