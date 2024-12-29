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«Барселона» потеряла интерес к Дэвиду из-за его несовместимости с Левандовски

Дата публикации: 29-12-2024

«Барселона» решила отказаться от трансфера Джонатана Дэвида, защищающего цвета «Лилля». В клубе полагают, что игровые качества нападающего не вписываются в схему команды, что не позволит ему должным образом взаимодействовать с Робертом Левандовски, являющимся основным форвардом «сине-гранатовых».

Кроме игровой несовместимости, руководство каталонцев не уверено в целесообразности трансфера Дэвида в ближайшее время, поскольку соглашение с Левандовски истекает в 2026 году, а в составе «Барсы» также есть профильный форвард Витор Роке.

С «Лиллем» Дэвид связан контрактом до лета 2025 года. В текущем сезоне канадец в 15 матчах Лиги 1 забил 11 мячей и сделал 1 ассист.

Источник – «Mundo Deportivo».

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