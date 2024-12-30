Карло Анчелотти: "Нам грустно, когда нас увольняют"

Дата публикации: 30-12-2024

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти отреагировал на увольнение Паулу Фонсеки из итальянского "Милана".

— Я по-прежнему считаю, что быть уволенным — это часть работы тренера. Меня увольняли тысячу раз. Когда в команде возникают проблемы, ответственность ложится на одного человека. К сожалению, так оно и есть. В своей работе тренер — одинокий человек, особенно в трудные времена.

О моделях увольнения португальца можно рассуждать, но в итоге тренер отправлен в отставку, и это печальный момент для него. Фонсека знает, что такое может случиться, когда ты занимаешься подобной работой.

Говорят, что когда закрываешь дверь, то открываешь другую. Нам, тренерам, грустно, когда нас увольняют, но мы справляемся с этим.