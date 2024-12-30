Экс-защитника сборной Португалии арестовали за домашнее насилие

Дата публикации: 30-12-2024

Выступающий за катарский "Аль‑Хор" 30-летний португальский защитник Рубен Семеду арестован в Лиссабоне по обвинению в домашнем насилии, сообщает Correio da Manha.

По информации издания, Семеду арестовали ночью в воскресенье. Девушка футболиста сообщила полиции, что Семеду напал на нее и несколько часов удерживал дома, пока ей не удалось выбраться. Отмечается, что пострадавшая была напугана, ее госпитализировали с "явными синяками". Семеду предстанет перед судом в понедельник.

В 2018 году португальца обвинили в похищении человека, ограблении, нанесении побоев и нелегальном хранении оружия. Семеду пять месяцев провел под стражей, но был освобожден под залог в 30 тысяч евро.

В 2021‑м его арестовали в Афинах по обвинению в изнасиловании 17‑летней девушки. Спустя несколько дней футболиста отпустили после уплаты залога в размере 10 тысяч.

Семеду ранее выступал за лиссабонский "Спортинг", "Порту", греческий "Олимпиакос", испанский "Вильярреал". На его счету три матча за сборную Португалии.