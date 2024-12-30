От Леверкузена до Иордании. Команды, которые нас удивили в 2024 году

Дата публикации: 30-12-2024

Продолжаем проводить 2024 год в различных форматах. В нем было предостаточно ярких событий и неожиданных героев. Сегодня среди них выделяем целые команды по всему миру, которые заставили обратить на себя внимание, добились небывалых для себя успехов и приобрели новых поклонников.

"Байер" (Германия)

Одно из главных явлений сезона-2023/24 в европейском футболе — Хаби Алонсо и его "Байер". С десятками игр за год, ход в которых был переломлен в концовках, в том числе в компенсированное время. С ярчайшей структурой и двумя самыми атакующими крайними защитниками в мире, Фримпонгом и Гримальдо (оба преодолели рубеж в 10 голов и 10 ассистов за сезон, а еще не раз забивали с передач друг друга). С вундеркиндом Флорианом Вирцем, который не только остается сердцем "Байера", но и превращается в главную звезду поколения в сборной Германии.

А еще — с 51-матчевой беспроигрышной серией, которая позволила избавить от застарелого прозвища "Неверкузен", превратить его по ходу сезона в "Неверлузен", впервые в истории выиграть бундеслигу (ни разу при этом не уступив) и завоевать к тому же Кубок Германии. От требла их отделил один матч — проигранный финал Лиги Европы. Новый сезон, конечно, для "Байера" проходит не так триумфально, однако это не отменяет того, что Алонсо и его команда уже получили свое место в истории.



Аталанта (Италия)

Собственно, это единственная команда, которая сумела переиграть этот самый "Байер" в прошлом сезоне. Да как! Яркая крупная победа в финале Лиги Европы. Хет-трик нигерийского форварда Адемолы Лукмана, который стал первым после Юппа Хайнкеса футболистом, который забивал три гола в финальных матчах Лиги Европы/Кубка УЕФА. Первый титул в богатой тренерской карьере Джан Пьеро Гасперини — и сразу еврокубок! Первый международный трофей для "Аталанты", которая большую часть истории была скромным итальянским клубом без больших европейских амбиций. Второй трофей в истории бергамасков в принципе — первый, Кубок Италии, был завоеван 61 год назад, в 1963-м.

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За последний десяток лет Гасперини вывел "Аталанту" в высший свет. Он несколько раз "пересобирал" ее, открывая миру и заставляя прогрессировать все новых футболистов. И этот процесс продолжается. Чего не хватает "нерадзурри" для полного счастья? Верно, победы в серии "А". И это не пустые амбиции — прямо сейчас клуб из Бергамо возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.



Олимпиакос (Греция)

Как бы кто ни относился к Лиге конференций, это не означает, что выиграть ее просто. Победителем в 2024 году сенсационно стал греческий "Олимпиакос". Это первый выигранный еврокубок в истории не только "красно-белых", но и всего греческого футбола. В последний (и единственный прежде) раз тамошний клуб добирался до финала в 1971 году, когда "Панатинаикос" уступил "Аяксу".

И путь к титулу у "Олимпиакоса" был непрост. Он шел вкупе с невольной жертвой во внутреннем чемпионате, где "красно-белые" уступили титул ПАОКу. А еще сопровождался яркими дуэлями. Взять хотя бы встречи 1/8 финала против израильского "Маккаби" из Тель-Авива: в первой греки дома проиграли — 1:4, зато на выезде (правда, в Сербии, а не в Израиле) разнесли оппонента — 6:1. Далее было сложнейшее противостояние с "Фенербахче" (3:2, 0:1, пен. 3-2), а в полуфинале клуб из Пирея отгрузил 6 голов в двух матчах английской "Астон Вилле" (4:2, 2:0).

Финал против итальянской "Фиорентины", которая добралась до решающего матча ЛК второй год подряд, получился пресным, однако в итоге триумфальным для команды Хосе Луиса Мендилибара. Это второй трофей в карьере 64-летнего испанского специалиста. Первый случился лишь годом ранее — он выиграл Лигу Европы с "Севильей". Да, помимо двух еврокубков, взятых друг за другом, Мендилибар больше ничего и никогда не выигрывал.

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Жирона (Испания)

Каталонское чудо, сотворенное Мичелом, началось еще в 2023 году, когда о скромном клубе и тренерском таланте молодого специалиста лишь начинали говорить, споря, как долго "Жирона" продержится в топе команд Ла Лиги.

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Продержалась до самого конца, хотя в итоге возможности не позволили держать темп, заданный мадридским "Реалом" в золотой гонке. Зато жиронцы до конца сражались с "Барселоной" за второе место, а еще обошли в таблице мадридский "Атлетико", выдав ярчайшие матчи прошлого сезона непосредственно против "матрасников". Ну а Артём Довбик с 24 голами стал лучшим бомбардиром "примеры". Его как раз очень хотел "Атлетико", но украинец в последний момент был перехвачен итальянской "Ромой".

Команда, которая никогда не участвовала в еврокубках, а до 2008 года ни разу не играла даже на уровне "сегунды", ворвалась в топ европейского футбола и получила место в новой Лиге чемпионов. Да, дела там идут пока не очень — лишь 30-е место и 3 очка в 6 матчах, однако сам факт участия каталонцев в главном еврокубке — уже огромное достижение. Тем более что это пока не сильно сказывается и на выступлении в новом сезоне в чемпионате. Пока у "Жироны" там 8-е место — весьма неплохо, особенно учитывая, что некоторые испанские клубы в год прорыва в Европу вообще вылетали из Ла Лиги.



Брест (Франция)

В чем-то похож на "Жирону" французский "Брест". В прошлом сезоне бретонцы произвели настоящий фурор в Лиге 1. Команда со скромнейшими возможностями, посредственным, казалось бы, набором игроков и самым древним стадионом в лиге, добралась до 3-го места, опередив "Лилль", "Ниццу", "Лион" и "Марсель". До этого лучшим достижение "Бреста" было 8-е место в 1987 году. Клуб никогда не играл в еврокубках, а здесь завоевал, благодаря расширению Лиги чемпионов, путевку в ее основной этап.

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Однако главная разница — это то, как бретонцы там выступают. За два тура до финиша они идут на 7-м месте с 13 баллами — это столько же, сколько у "Арсенала", "Байера", "Интера", "Астон Виллы" и "Лилля". "Брест" метит в топ-8 и на прямую путевку в 1/8 финала. Добыть ее будет непросто — впереди матчи с донецким "Шахтёром" и завершающий с мадридским "Реалом". Однако команда Эрика Руа, которого в городе уже боготворят, в этом году провалила разве что матч с "Барселоной" (0:3), зато были обыграны австрийские "Штурм" (2:1) и "Зальцбург" (4:0), чешская "Спарта" (2:1) и нидерландский ПСВ (1:0), добыта ничья с "Байером" (1:1). Так что брестская сказка пока и не думает заканчиваться.



Ноттингем Форест (Англия)

А это история буквально текущего момента. Заняв в прошлом сезоне АПЛ 17-е место, "лесники" едва не вылетели в "чемпионшип" — и это при масштабных трансферных кампаниях последних лет и огромных финансовых вливаниях (чего стоят только 20+ "входящих" трансферов в 2022 году).

И вот во второй половине 2024 года команда португальца Нуну Эшпириту Санту летит. У нее 10 побед в 18 матчах, меньше нее (19) пропустили только "Арсенал" (16) и "Ливерпуль" (17), в декабре у "Ноттингема" 4 победы подряд, а лучший бомбардир клуба, новозеландец Крис Вуд, уже добрался до отметки в 10 забитых мячей (за весь прошлый сезон было 14).

Возможно, мы вернемся к этой истории в следующем году, ведь прямо сейчас идет "боксинг дэй", а впереди важное зимнее трансферное окно. Однако пока все выглядит так, как будто "лесники" вполне способны посражаться за путевку в Лигу чемпионов.

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Ботафого (Бразилия)

Перенесемся за океан, где "Ботафого" впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес. Он стал 12-м бразильским клубом (и 4-м — из Рио-де-Жанейро), который выиграл главный клубный трофей Южной Америки. В финале были переиграны соотечественники из "Атлетико Минейро" (3:1), причем уже со 2-й минуты "Ботафого" играл в меньшинстве, после удаления за очень грубый фол опорного хавбека Грегоре.

"Звездные" получили путевку на "большой" клубный чемпионат мира, а также в Межконтинентальный кубок ФИФА 2024 года, но туда приехали в "праздничном" настроении уступили в полуфинале мексиканской "Пачуке" (0:3). А праздник был потому, что за несколько дней до этого "Ботафого" оформил"золотой дубль", в придачу к Кубку Либертадорес выиграв еще и чемпионат Бразилии. Это случилось впервые за 29 лет и в 3-й раз в истории клуба (1968, 1995, 2024).

Войти в историю и осчастливить армию болельщиков в черно-белом получилось у португальского специалиста Артура Жорже. Однако не стоит путать его с тем самым тренером, который в 1987 году брал Кубок чемпионов с "Порту", а еще рулил московским ЦСКА. Этому Артуру Жорже 52 года, он возглавляет "Ботафого" первый сезон (меньше года!), а до этого работал в структуре "Браги" и единственное, чем мог похвастать, — Кубок португальской лиги в сезоне-2023/24.



Сборная Грузии

Напоследок вспомним и парочке сборных. Кого не покорила квалификация в финальный турнир чемпионата Европы сборной Грузии? В марте, обыграв Люксембург и одолев в серии пенальти греков, грузины впервые в истории попали на топ-турнир, что стало праздником для целой страны.

Однако и на полях Германии подопечные Вилли Саньоля они не затерялись, хотя Сакартвело отводилась роль аутсайдера в группе с португальцами, турками и чехами. Итог — ничья с чехами, громкая победа над Криштиану Роналду и компанией в заключительном туре, 4 очка и путевка в плей-офф с третьего места.

Там грузины попали на Испанию, и даже открыли счет благодаря автоголу Ле Нормана. Более сделать против будущих чемпионов Европы они ничего не смогли — 1:4, однако оставили о себе ярчайшие впечатления. Особенно это касается вратаря Гиорги Мамардашвили, который стал одним из лучших в своем амплуа на турнире и заслужил трансфер в "Ливерпуль", куда отправится в 2025 году.



Сборная Иордании

Возможно, вы уже подзабыли, но в самом начале года настоящий фурор произвела сборная Иордании, которая дошла до финала Кубка Азии. Команда с 64-го места рейтинга ФИФА, которая ни разу не участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира, да и у себя на континенте туда попала всего лишь 6-й раз (лучшее достижение прежде — выход в 1/4 финала в 2004-м и 2011-м), и на этом чемпионате не особо котировалась. Она с трудом преодолела групповой турнир, выйдя в плей-офф лишь с третьего места после Бахрейна и Южной Кореи.

Но дальше иорданцы выгрызали результат буквально в каждом матче. Да, повезло с календарем — в 1/8 финала попался не слишком статусный Ирак (3:2), в четвертьфинале — еще более сенсационный Таджикистан (1:0), который по пенальти вынес ОАЭ. Но вот яркая победа над Южной Кореей в полуфинале (2:0), доказала, что успех команды Хуссейна Аммута не случаен. Аммута — тренер из Марокко, который долго работает на Ближнем Востоке, и еще одно свидетельство того, что в этой стране появляется неплохая тренерская школа (если помните, сборную Марокко до полуфинала ЧМ-2022 довел также местный специалист Валид Реграги).



В финале Иордания встречалась с хозяевами турнира, Катаром, на том самом стадионе в Лусаиле, где был финал мундиаля. И, конечно, ничего не получилось. Гол лучшего бомбардира Язана Аль-Наймата (4 мяча в финальном турнире) ни на что не повлиял — у катарцев хет-трик оформил Акрам Афиф. Все его голы были забиты с пенальти…