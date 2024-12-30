«Тоттенхэм» нашел замену Сону

Дата публикации: 30-12-2024

«Fichajes» пишет, что в «Тоттенхэме» определились с футболистом, который может заменить в команде Сона Хын Мина. «Шпоры» хотят подписать на место корейца Факундо Буонанотте.



Контрактом аргентинца владеет «Брайтон», с которым он связан трудовыми отношениями до июня 2028 года. При этом текущий сезон атакующий полузащитник проводит в «Лестере», который арендовал его в августе. В 16 встречах АПЛ в составе английской команды Буонанотте отметился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Transfermarkt.de оценивает 20-летнего аргентинца в 22 млн евро.



Трудовые отношения Сона со «шпорами» рассчитаны до ближайшего лета. Ранее в СМИ появилась информация, что лондонцы не планируют пролонгировать соглашение с корейцем и хотят расстаться с ним по окончании сезона.