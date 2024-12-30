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Гвардиола раскрыл планы «Сити» на зимнее трансферное окно

Дата публикации: 30-12-2024

Хосеп Гвардиола раскрыл трансферные планы «Ман Сити» на январь.

«Клубу необходимы новички на отдельные позиции. При наличии всех игроков, у нас та же команда, что была, но если ключевые футболисты выбывают на длительный срок, то все заметно усложняется. Я полагал, что игроки центра обороны будут в форме на протяжении всего сезона, но случились трудности. Команде необходимо усиление в центр защиты и в опорную зону. Рынок дорогой и весьма сложный. Поглядим, что удастся сделать», - цитирует Гвардиолу ресурс «BBC».

«Горожане» по итогам 19 проведенных встреч находятся на 5-й позиции в таблице АПЛ, имея в своем активе 31 очко. От лидирующего «Ливерпуля» подопечные Гвардиолы отстают на 14 очков. Ближайшую игру «Манчестер Сити» проведет 4-го января против «Вест Хэма».

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