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Двум топ-клубам Серии А интересен Асенсио

Дата публикации: 31-12-2024

«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации «Transfer News Live», пишет, что карьера Марко Асенсио может продолжиться в Серии А. К крайнему нападающему «ПСЖ» есть интерес со стороны «Ювентуса», который хочет взять футболиста в аренду с возможностью или обязательством выкупа. Другим претендентом на Асенсио является «Интер».

С июля 2023 года испанец защищает цвета «Пари Сен-Жермен». Срок действия контракта 28-летнего игрока с парижской командой ограничен летом 2026 года.

В нынешнем сезоне на счету вингера 2 забитых мяча и 4 результативные передачи в 15 встречах во всех соревнованиях. Рыночный ценник на Асенсио составляет 20 млн евро (согласно «Трансфермаркт»).

На счету испанца 38 игр за национальную сборную, в которой он дебютировал в 2016 году.

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