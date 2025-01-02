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С "Лестера" могут снять очки в чемпионате Англии

Дата публикации: 02-01-2025

"Лисы" не вписываются в финансовый "фэйр-плей".

"Лестер" может быть лишен очков в таблице чемпионата Англии. Юристы АПЛ проводят расследование в отношении клуба. Ему может быть предъявлено обвинение в нарушении финансовых правил уже в январе. 

Подобное уже случалось в марте 2024 года, однако клуб, подав апелляцию, избежал очкового штрафа. Тогда он нарушил правила "фэйр-плей" на сумму в 24,4 млн фунтов. Сумма в новом деле неизвестна, ожидается, что решение будет опубликовано 13 января.

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