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Один из лучших бомбардиров серии А стал трансферной целью "Арсенала"

Дата публикации: 02-01-2025

Лондонский "Арсенал" хочет подписать в зимнее трансферное окно нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича.

По сведениям журналиста Руди Галетти, усиление атаки является приоритетом для "канониров". Отмечается также, что в качестве альтернативы сербскому нападающему "Арсенал" рассматривает лучшего бомбардира "Брентфорда" Брайана Мбемо.

Действующий контракт Влаховича со "старой синьорой" истекает 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

В этом сезоне Влахович провел за "Ювентус" 22 матча, забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.

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