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Роналду до конца января определится со своим будущим

Дата публикации: 02-01-2025

39-летний форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду хочет решить вопрос со своей клубной пропиской в течение января, сообщает CNN.

Действующий контракт футболиста с саудовским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Правила ФИФА позволяют Криштиану с 1 января свободно вести переговоры с клубами из-за рубежа.

За "Аль-Наср" Криштиану Роналду выступает с начала 2023 года. В 83 играх за команду Роналду записал на свой счёт 74 гола и 18 результативных передач.

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