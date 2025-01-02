Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии Football Benchmark

Дата публикации: 02-01-2025

Портал Football Benchmark опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов в мире.

Стоимости игроков в этом рейтинге отличаются от тех, которые можно найти на портале Transfermarkt.

На первой строчке располагается нападающий "Реала" Килиан Мбаппе. Француза оценивают в 228,6 миллиона евро. Вторым идет Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" с ценником в 188,1 миллиона. Тройку замыкает еще один игрок "сливочных" Джуд Беллингем ( 186,3 миллиона).

Далее идут Винисиус Жуниор (175,3 млн евро), Букайо Сака (163,3), Джамал Мусиала (143,3), Фил Фоден (140,7), Флориан Вирц (139,8), Ламин Ямаль (137,6) и Родриго (119,8).