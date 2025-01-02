Лучший бомбардир "Вест Хэма" сломал ногу в матче с "Ливерпулем"

Дата публикации: 02-01-2025

Форвард "Вест Хэма" Джаррод Боуэн получил перелом левой стопы во время воскресного матча чемпионата Англии с "Ливерпулем" (0:5), сообщила пресс-служба "молотобойцев".

"К сожалению, в первом тайме нашей воскресной игры я получил перелом кости стопы. Как всегда, я старался бороться и продолжать играть до тех пор, пока физически уже не смог этого сделать. В футболе случаются травмы, но я уже с нетерпением жду возможности вернуться на поле как можно скорее. До скорой встречи", — написал Боуэн в Instagram.

Боуэн был заменен на 60-й минуте матча и покинул поле хромая. Сроки восстановления игрока неизвестны.

Джаррод является лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в АПЛ в этом сезоне с 5 голами в Премьер-лиге и 4 результативными передачами.

"Вест Хэм" занимает 13-е место в Премьер-лиге с шестью победами в 19 матчах чемпионата.