«Трабзонспор» предложил 3 млн евро за защитника «Краснодара» Тормену

Дата публикации: 02-01-2025

«Fotomac» сообщает об интересе «Трабзонспора» к Витору Тормене, принадлежащему «Краснодару». Как пишет источник, турки готовы выделить на трансфер защитника 3 млн евро.



В РПЛ Тормена перебрался из португальского чемпионата в 2023 году. «Быки» выкупили права на бразильца у «Браги» за 3 000 000 евро.



Соглашение с Торменой рассчитано до июня 2027 года. В нынешнем сезоне в активе 28-летнего центрбека 22 встречи в составе «Краснодара» (1 забитый мяч). Рыночная стоимость Виктора равняется 7 млн евро (согласно данным с Transfermarkt.de).



«Краснодар» завершил первую половину сезона 2024/2025 в лидерах РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева набрали одинаковое количество очков с «Зенитом», но опередили петербуржцев по дополнительным показателям.