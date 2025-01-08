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«Краснодару» грозит трансферный бан в случае невыплаты «Буде-Глимт» за трансфер Ботхейма

Дата публикации: 08-01-2025

Согласно решению, принятому Спортивным арбитражным судом (CAS), «Краснодару» необходимо погасить долги перед «Буде-Глимт» за переход Эрика Ботхейма, оформленный в 2022 году. Примечательно, что форвард так и не провел за «быков» ни одной игры. Информацию опубликовало издание «VG».

Сообщается, что норвежцам удалось выиграть суд по исковому требованию к «Краснодару», согласно которому «Буде-Глимт» просил с «быков» 2 млн евро и пени.

Если «черно-зеленые» вновь откажутся от выплаты долга, то на них могут наложить трансферный бан.

Ботхейм расторг соглашение с «Краснодаром» спустя несколько месяцев после перехода из-за политической ситуации. Его трансфер обошелся «быкам» в 6 млн евро.

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