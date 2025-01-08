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«Реал» может купить 19-летнего защитника уже в январе

Дата публикации: 08-01-2025

Следующей командой Дина Хейсена из «Борнмута» может стать «Реал». По данным ресурса «The Sun Football», мадридцы проявляют предметный интерес к защитнику. Его переход может быть оформлен в январе.

Ранее об интересе «сливочных» к Хейсену сообщали и другие источники.

Центрбек начинал заниматься футболом в системе «Ювентуса», но в 2024 году решил попробовать свои силы в «Борнмуте». Его переход обошелся английскому клубу в 15,2 млн евро.

В нынешней кампании Дин появлялся на поле в составе «вишен» в 14 встречах и отметился в них 2 забитыми мячами. Соглашение 19-летнего испанца с английской командой действует до 2030 года.

Трансферная стоимость Хейсена составляет € 18 млн (источник – «Трансфермаркт»).

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