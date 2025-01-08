22:08 ()
Свернуть список

«ПСЖ» не ведет переговоры с Роналду

Дата публикации: 08-01-2025

Переход Роналду в «ПСЖ» не состоится. Фабрицио Романо утверждает, что парижане не обсуждают подобный трансфер. Ранее о возможности перехода португальца во французскую команду сообщили ряд источников. В реальности никаких переговоров по данному вопросу не проводится.

В саудовскую команду нападающий перебрался в январе 2023 года, заключив с «Аль-Насром» трудовой договор до лета 2025 года. В текущем сезоне в активе 39-летнего футболиста 16 забитых мячей и 3 ассиста в 19 играх за «сине-желтых».

Ориентировочный ценник на Роналду равняется 12 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

За сборную Португалии Криштиану провел 215 матчей, в которых отметился 135 забитыми мячами.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close