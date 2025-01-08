«ПСЖ» не ведет переговоры с Роналду

Дата публикации: 08-01-2025

Переход Роналду в «ПСЖ» не состоится. Фабрицио Романо утверждает, что парижане не обсуждают подобный трансфер. Ранее о возможности перехода португальца во французскую команду сообщили ряд источников. В реальности никаких переговоров по данному вопросу не проводится.



В саудовскую команду нападающий перебрался в январе 2023 года, заключив с «Аль-Насром» трудовой договор до лета 2025 года. В текущем сезоне в активе 39-летнего футболиста 16 забитых мячей и 3 ассиста в 19 играх за «сине-желтых».



Ориентировочный ценник на Роналду равняется 12 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).



За сборную Португалии Криштиану провел 215 матчей, в которых отметился 135 забитыми мячами.