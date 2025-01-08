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Арсен Венгер высказался о назначении экс-скаута «Арсенала» Кахигао в «Спартак»

Дата публикации: 08-01-2025

Владимиру Четверику, представляющему «Чемпионат», удалось получить комментарии Арсена Венгера по вопросу назначения Франсиса Кахигао в «Спартак».

«Для «Спартака» это великолепный улов. Свою работу он будет выполнять отлично. Кахигао является выдающимся специалистом, у него прекрасные связи и богатый опыт», - отметил экс-наставник «Арсенала».

В пресс-службе «красно-белых» сообщили о подписании контракта с Кахигао 3-го января. В московской команде он сменил спортивного директора Томаша Амарала, покинувшего клуб в ноябре.

До «Спартака» 55-летний испанец руководил отделом скаутинга в турецком «Галатасарае». Следует отметить, что Кахигао в течение 23 лет возглавлял подразделение международного скаутинга «Арсенала».

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