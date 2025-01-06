От президента "Барселоны" требуют немедленной отставки

Дата публикации: 06-01-2025

Отказ в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона – не единственная проблема президента "Барселоны" Жоана Лапорты.

Издание Mundo Deportivo сообщает, что его оппоненты написали письмо, в котором резко критикуют функционера.

"Барса" уже несколько лет борется с финансовыми проблемами. Близкие к клубу люди утверждают, что ответственность за дыру в бюджете несет персонально Лапорта. Последней каплей стал скандал вокруг регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

Действия Лапорты были встречены резкой реакцией его оппонентов, которые отмечают, что у "блауграны" было четыре месяца на перерегистрацию футболистов

"Мы хотим обратить внимание на то, что постоянное пребывание на грани означает, что иногда монета падает не на нужную сторону, что наносит материальный, экономический и социальный ущерб. Имидж и репутация клуба уже давно серьезно подорваны. Мы обращаемся к руководству "Барселоны". Оно должно уйти в отставку и освободить место для людей, которые принесут новую энергию в клуб, нуждающийся в переменах и профессиональном управлении. Отсутствие реакции на наши предыдущие сообщения означает, что мы должны рассмотреть окончательный сценарий, то есть выразить вотум недоверия. Поэтому мы просим вас уделить приоритетное внимание признательности и уважению к "Барселоне", - говорится в письме, опубликованном в Mundo Deportivo.

Следующие выборы президента "Барселоны" пройдут летом 2026 года. Однако уже сейчас можно сказать, что шансы Жоана Лапорты на переизбрание постепенно снижаются.