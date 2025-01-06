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Флик требует от руководства "Барсы" подписания нового форварда

Дата публикации: 06-01-2025

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик хочет усилить атакующую линию команды.

Как утверждает Fichajes, немецкий специалист в срочном порядке запросил у руководства "блауграны" нового нападающего.

По мнению Флика, новый форвард позволит "Барселоне" разнообразить игру в атаке, а также снизить давление на других игроков.

На данный момент "сине-гранатовые" занимают 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в копилке 38 очков после 19 туров.

Ближайший матч "Барселона" проведет 8 января против "Атлетика" в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

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